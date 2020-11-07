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Bosna Başbakanı Zoran Tegeltija corona virüsüne yakalandı

Bosna Hersek Başbakanı Zoran Tegeltija'nın corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Hafif semptomlar gösteren Tegeltija evinde karantinaya girdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:25, 07/11/2020
Haberler Dünya
Bosna Başbakanı Zoran Tegeltija corona virüsüne yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, worldometers’ın verilerine göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 50 milyon sınırına dayandı.

Bugüne dek 49.7 milyon vaka görülürken, virüse yakalanan isimler arasına Bosna Hersek Başbakanı Zoran Tegeltija da katıldı.

59 yaşındaki siyasetçinin test sonuçlarının pozitif çıktığı, hükümet tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Tegeltija’nın hafif semptomlar gösterdiği ve durumunun stabil olduğu belirtilirken, evinde karantinaya girdiği aktarıldı.

49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Resmi verilere göre Bosna Hersek’te şu ana dek corona virüsü nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, 28 bin vaka kayıtlara geçti.

Tegeltija 2019’dan bu yana Başbakan olarak görev yapıyor.

Bosna Corona
Yayınlanma Tarihi:14:06,
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