Botsvana’da gizemli fil ölümleri! Siyanobakteriyel toksinler sebep oldu iddiası

Güney Afrika ülkesi Botsvana’da şüpheli fil ölümleri ülkenin gündemine oturdu. Okavango deltasında Mayıs-Haziran ayları arasında 350 filin cesedi bulundu.

Sudaki bir çeşit alg patlaması nedeniyle ölmüş olabilecekleri düşünülen fillerle ilgili en net açıklama Botsvana Vahşi Yaşam ve Doğal Parklar Departmanı veterineri Mmadi Reuben’den geldi.

Basın toplantısında konuşan Reuben, “Son testlerimiz ölüm sebebi olarak Siyanobakteriyel toksinleri tespit etti. Buna rağmen neden sadece filler ve neden o bölge gibi cevaplanmayı bekleyen sorularımız var. Bazı hipotezleri araştırıyoruz” dedi.

YAĞIŞ MEVSİMİNDE TEHLİKE



Su birikintilerinde bulunan Siyanobakteriyel toksinler nedeniyle yağış mevsiminde yine toplu ölümler yaşanmasından endişe edilirken, yalnızca fillerin etkilenme sebebinin suda fazla zaman geçirip çok miktarda içmelerinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Reuben, ölümlerin fil nüfusunu nasıl etkilediğine dair çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, alınan örneklerin Botsvana, Güney Afrika ve ABD’de incelendiğini vurguladı.

SUDA OLMASI KANITLAMAZ



İngiltere merkezli yardım organizasyonu National Park Rescue’dan Dr. Niall McCann, hükümetin paylaştığı verilerin doğru olmasını umduğunu söyledi.

McCann’in bulunduğu organizasyon fillerin zehirlenmiş ya da bilinmeyen bir patojen nedeniyle ölmüş olabileceğini düşünüyor. McCann, “Suda Siyanobakteri bulunması fillerin bundan öldüğünü kanıtlamaz. Ölü fillerden iyi örneklerden alınmadığı sürece tüm hipotezler sadece hipotezdir” dedi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMASI



İklim değişikliği nedeniyle zararlı alg patlamalarında artış yaşandığını belirten McCann, hükümetle erken uyarı sistemi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mevcut olayda yaygın olarak bilinen bir şeyse bilimadamlarının bunu tespit edebileceğini belirten McCann, “Ancak yeni enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkmaya devam ediyor. O yüzden tamamen bir gizem olabilir” ifadelerini kullandı.