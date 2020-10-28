Böylesi bir ilk! Empire State binasından daha büyük…

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki mercan kayalığının tepesi suyun yüzeyinin 40 metre altında. Bu resifi bulan bilim adamları ise -hâlâ gelişmekte- yorumunu yaptı.

En derin kısmında yer alan mercanların yaklaşık 20 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor ve geçen hafta Schmidt Okyanus Enstitüsü tarafından işletilen ve deniz yatağını haritalayan bir gemi olan Falkor’da araştırmacılar tarafından bulundu. Araştırma birimi, ABD’li hayırsever Wndy Schmidt ve Google’ın eski genel müdürü olan kocası Eric tarafından kuruldu.

Yapı okyanus tabanına yerleştirilmiş “müstakil” bir resif ve yakındaki Büyük Set Resifi’nin ana gövdesinden ayrı bir parça. Araştırmanın başında bulunan James Cook Ünversitesi’nden Robin Beaman, Avusturalya Yayın Kurumu’na “Zirvede gelişen bir mercan topluluğu var” açıklamasında bulundu.

Yeni yapı 1800’lerde haritalanan 7 farklı resif arasında bir yer almış durumda. Ancak yeni keşfedilen resifin tepesindeki deniz ekosistemi diğerlerinden daha canlı gözüküyor. Bu bölgede 120 yıldan fazla bir süredir böyle bir keşif yapıldığı da belirtiliyor. Araştırmacılar, “Resifin zirvesine ulaştığımızda çok sayıda balık ve sağlıklı bir köpek balığı popülasyonu da bulduk.” dediler.

Müstakil resifler, denizaltı dağları olarak hareket edebiliyorlar. Ayrıca bu sayede denizde yaşayan benzersiz türlerin gelişimine fayda sağlarlar. Mercan zirvesini bulduktan sonra ekip, bir su altı robotu kullanarak dalış gerçekleştirdi.

Bulunan resif ülkenin kuzeydoğu kıyısında Cape York’un yaklaşık 250 km güneyinde yer alıyor. Yapının en üst seviyesi 200 metrede ve bu da resifin fotosentez yapmasına yetiyor. Son Buzul Çağı sırasında, okyanus seviyelerinin bugünkünden 100 metre daha düşük olduğunu düşünürsek, yeni keşfedilen bu resifin bazı kısımları çok daha sığ sularda veya açıkta kalmış olacaktı.