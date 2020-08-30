Boynuna uçurtma dolanan çocuk metrelerce havaya yükseldi!

Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi'nde bugün gerçekleştirilen uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu büyük bir uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi.

Çevredeki insanlar tarafından açılan uçurtma şiddetli rüzgar sonucu aniden havaya yükselince küçük çocuğun boynuna dolandı.

Çocuk boynuna dolanan uçurtma ve şiddetli rüzgar sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu.

BOYNUNDA MORLUKLAR OLUŞTU

Çevrede bulunan insanlar rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek küçük çocuğu kurtardı.

Yetkililer çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını ve uçurtmanın boynuna dolanması sonucu hafif kesiklerin ve morlukların oluştuğunu aktardı. (İHA)