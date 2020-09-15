Brexit’te işler karışıyor! Boris’in ihlal planına ilk onay çıktı

Johnson’ın İç Pazar Yasa Tasarısı parlamentoda dün yapılan oylamada 263’e karşı 340 oyla kabul edildi. İlk oylamayı geçen tasarı üzerinde dört gün daha müzakere yürütülecek. Bu süre içinde parlamenterler tasarıyı tümden değiştirecek değişiklikler yapabilecek.

Brüksel daha önce Johnson’ın tasarısı nedeniyle AB-İngiltere ticaret anlaşması müzakerelerinin açmaza gireceğine ve AB’den ayrıldıktan sonra İngiltere’nin zor durumda kalacağına dikkat çekmişti. Ancak Johnson, Brüksel’den gelen “saçma” tehditlere karşı koyabilabilmesi için tasarının gerekli olduğunu söyledi.

ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ KUZEY İRLANDA

Tasarıya neden olan anlaşmazlık Birleşik Krallık’ın bir parçası olan Kuzey İrlanda’nın AB’den ayrıldıktan sonraki ticaret statüsünden kaynaklanıyor.

Londra ile Brüksel’in imzaladığı AB’den ayrılma anlaşmasına göre Kuzey İrlanda ile kara sınırı paylaşan AB üyesi İrlanda arasında ticari mal dolaşımı sınır kapıları olmadan yapılacak. Ancak Kuzey İrlanda ile ondan denizle ayrılan Birleşik Krallık arasındaki ticaret bazı sınırlamalara tabi olacak. İngiliz hükümeti bu sınırlamalara karşı çıkıyor.

‘GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’

Bu durumun Birleşik Krallık’ın birliğini tehdit ettiğini iddia eden Johnson oylamadan önce parlamentoda yaptığı konuşmada, “AB bu tabancayı masadan hâlâ kaldırmadı. Artık AB’li mevkidaşlarımızın ülkemizi parçalama gücüne sahip olduklarına inandıkları bir olayı görmezden gelemeyiz” dedi.

AB İngiltere’den söz konusu tasarıyı Eylül ayı sonuna kadar rafa kaldırmasını talep etmiş, aksi takdirde yıl sonunda İngiltere ile ticaret anlaşmasının yapılamayacağını belirtmişti.