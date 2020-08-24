Brezilya Cumhurbaşkanı’ndan gazeteciye hakaret: Yüzünü dağıtmak istiyorum

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo’dan bir muhabir, Brezilya Cumhurbaşkanı’na Rio de Janeiro’da yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen eski bir polis memuru tarafından karısının banka hesabına yapılan bir dizi gizemli ödeme iddialarına ilişkin bir soru yöneltti.

Sorunun ardından ise Bolsonaro, gazeteciye “Gerçekten yapmak istediğim şey yüzünü dağıtmak, değil mi?” yanıtını verdi. Brasilia Katolik Katedrali’nin dışında yaşanan olayda Bolsonaro, sorunun ardından gazeteciye safado (pislik torbası) benzetmesini de yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın bu yorumları sonrasında medya mensupları ve muhalefet Bolsonaro’yu kınadı.

Brezilya Basın Birliği Başkanı Paulo Jeronimo, O Globo’ya yaptığı açıklamada, “Bu tür davranışlar yalnızca görgü eksikliğini göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda basını sindirmeye ve istenmeyen soruları önlemeye yönelik de bir girişimidir” dedi.

Olayın ardından birkaç dakika içinde çok sayıda Brezilyalı gazeteci Twitter’da Bolsonaro’yu etiketleyip, “Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, karınız Michelle neden Fabrício Queiroz’dan 89 bin real aldı?” sorusunu yöneltti.

6,6 milyon takipçiye sahip Bolsonaro konuya ilişkin hiçbir soruya henüz yanıt vermedi. Ünlü Brezilyalı besteci Caetano Veloso ile birlikte pek çok ünlü sanatçı ve akademisyen de Twitter’da gazetecilere destek verdi.

BREZİLYA’DA İDDİALAR NEYDİ?

Brezilya medyasında yer alan haberlerde, 2011 ve 2017 yılları arasında first lady Michelle Bolsonaro’nun hesabına en az 89 bin reais (yaklaşık 115 bin lira) ödendiği iddia edildi.

Gizemli ödemelerin, Bolsonaro’nun 1980’den bu yana arkadaşı olan Fabrício Queiroz tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Queiroz daha önce karısı Marcia Aguiar ve Bolsonaro’nun çocuklarına yönelik açılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanmıştı.

Brezilya medyasında Queiroz’un daha önce Brezilya’daki suç örgütü lideri ünlü tetikçi Adriano da Nóbrega için de çalıştığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro ve Queiroz yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

2018’de iktidara gelen Bolsonaro’nun seçim öncesindeki en büyük vaatlerinden birisi de yolsuzluğa son vermekti.

