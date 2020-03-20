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Brezilya Devlet Başkanı: Üçüncü kez teste gireceğim

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen haftalarda corona virüsü olduğuna dair iddiaların ortaya çıktığı Bolsonaro, "Haziran ayı, ülkemiz için en kritik ay" dedi. Öte yandan Bolsonaro, üçüncü kez corona virüsü testine gireceğini de dile getirdi.

Sozcu.com.tr
15:23 -
Haberler Dünya
Brezilya Devlet Başkanı: Üçüncü kez teste gireceğim

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu… Geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’a corona virüsü buluşturduğu iddia edilen fakat bu iddiaları yalanlayarak corona virüsü testinde negatif sonuç çıktığı açıklanan Bolsonaro salgın ile ilgili konuştu.

Bolsonaro, haziran ayının Brezilya için kritik olduğunu söylerken, siyasetçi olan oğlu Eduardo Bolsonaro’nun sebep olduğu diplomatik krizi de yumuşatmaya çalıştı. Bolsonaro, Asyalılarla hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Bolsonaro, salgınla mücadele için gerekli olması durumunda kendileriyle görüşebileceğini söyledi.

Öte yandan Bolsonaro üçüncü kez corona virüsü tanı testine girebileceğini söyledi.

Detaylar geliyor…

Brezilya Corona Haziran ayı
Son güncelleme: 15:30 20.03.2020
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