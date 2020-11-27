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Brezilya lideri Bolsonaro’dan aşı resti: Yaptırmayacağım

Corona virüsü salgınında umarsız hareketleriyle tepki toplayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yine çok konuşulacak bir çıkışta bulundu. Bolsonaro, aşı yaptırmayı düşünmediğini, ülkesinde de zorunlu olmayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:07, 27/11/2020
Haberler Dünya
Brezilya lideri Bolsonaro’dan aşı resti: Yaptırmayacağım

Corona virüsü salgınında ABD ve Hindistan’ın ardından en çok vakaya sahip üçüncü ülke olan Brezilya'da rakamlar hızla yükseliyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump gibi ülkesindeki salgını ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da çarpıcı açıklamalarına devam ediyor.

Kendisi de Temmuz ayında virüse yakalanan 65 yaşındaki Bolsonaro, önlemleri sık sık hiçe saymış, halkın arasına maskesiz karışarak tepki çeken görüntüler vermişti. İşte o Bolsonaro şimdi de salgını bitirmek için en büyük umut olan aşılarla ilgili konuştu.

‘BU BENİM HAKKIM’

Corona virüsü aşısı olmayı düşünmediğini belirten Brezilya Devlet Başkanı, “Aşı olmayacağım, bu benim hakkım” dedi. Aşının ülke içinde zorunlu olmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen Bolsonaro, maske takmanın da virüsün bulaşmasını önlemede etkili olduğuna dair çok az kanıt olduğunu iddia etti.

ÖLÜMDE İKİ, VAKADA ÜÇÜNCÜ

Worldometers’ın verilerine göre Brezilya’da salgın başladığından bu yana 6.2 milyon kişi virüse yakalandı, 171 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Brezilya bu rakamlarla ölü sayısında ikinci, vaka sayısında ise üçüncü sırada yer alıyor.

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