Brezilya’da 30 kişi banka soydu

Brezilya’nın Criciuma kentinde dün gece hareketli saatler yaşandı… Ülkenin güneyindeki Criciuma kentinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik bir grup Banco do Brasil’in şehirdeki merkezine gitti.

Silahlı saldırganların mekana düzenledikleri saldırıdan ne kadar para çaldıklarına dair bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların güvenlik güçleriyle çatıştığı görüldü.

Bir güvenlik görevlisi ile bir polisin yaralandığı belirtildi. Criciuma Belediye Başkanı Clesio Salvaro yerel saatle 03:00 sularında bir mesaj paylaştı. Twitter üzerinden bölgede yaşayanlara seslenen Salvaro, “Ciddi bir çatışma yaşanıyor. Lütfen evlerinizden çıkmayın” açıklamasını yaptı.

Saldırganların en az 6 kişiyi “canlı kalkan” olarak kullandığı ve bazılarının da yola oturtularak geçişi kapattığı bildirilirken saldırganların araçlarla bankadan kaçtığı belirtildi.

SOYGUN SAYISI ARTIYOR

Son dönemde Brezilya’da bu tür büyük çaplı banka soygunlarında artış yaşanıyor. Özellikle 1920 ve 1930’lu yıllarda bu tür soygunların yaygın olduğu belirten uzmanlar son dönemde özellikle küçük ve orta büyüklükteki şehirlerde bu tür soygunların olduğunu duyurdu.

2019’da sadece Sao Paulo’da 21 banka soygunu yaşanırken, 2020’nin ilk yarısında 14 büyük çaplı banka soygunu gerçekleşti.