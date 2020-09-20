Brezilya’da corona alarmı! Vaka sayısı 4.5 milyonu aştı

Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Brezilya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 olanların sayısının 4.5 milyonu, ölenlerin sayısının ise 136 bini geçtiğini açıkladı.

Yayımlanan son verilere göre Brezilya'da 4 milyon 528 bin 240 kişi corona virüsüne yakalandı. 136 bin 532 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Brezilya'da şu ana kadar 3 milyon 82 bin 95 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bu rakamın toplam enfekte olan hastaların yüzde 84'ünden fazlasını temsil ettiği vurgulandı.

Sağlık otoriteleri, ortalama ölüm sayısında önceki iki haftaya göre yüzde 20 artış yaşandığını belirtiyor. Öte yandan, Brezilya'daki okullarda yüz yüze derslere Ekim ayı başında geri dönülmesi planlanıyor. Ayrıca 4 Ekim’den itibaren taraftarlar statlarda maç izleyebilecek. (İHA)

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