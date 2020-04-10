Brezilya’da tepki çeken görüntü! Devlet Başkanı Bolsonaro salgını umursamadan…

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyayı kasıp kavuran corona virüsü tehlikesine aldırış etmemeye devam ediyor. Bolsonaro bu kez başkent Brasilia’da bir kafeye ziyaret gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı ve valilerin tüm sosyal mesafe düzenlemelerine rağmen corona virüsü pandemisini ciddiye almayan Bolsonaro, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek çalışanlarla yakın temasta bulundu, fotoğraf çektirdi.

İHA’nın aktardığıan göre Bolsonaro’nun bu tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Çıkışta arabasına yönelen Devlet Başkanı’na, “Bolsonaro evine” diye bağıranlar oldu.

18 bini aşkın vakanın kayıtlara geçtiği Brezilya’da 957 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.