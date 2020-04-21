Britanya kaynıyor! Ulusal İstatik Ofisi açıkladı: Ölü sayısı yüzde 40 daha fazla

Corona virüsüyle mücadelede tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle krizin içine sürüklenen Britanya’da, bir yandan da verilen kayıplarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ulusal İstatik Ofisi (ONS), hastane ölümlerini baz alarak günlük verileri açıklayan hükümeti zora sokacak açıklamalarda bulundu. Reuters’ın haberine göre, hükümetin açıkladığı rakamlarla ONS arasında yüzde 40’lık bir fark bulunuyor.

10 Nisan itibarıyla İngiltere başta olmak üzere Britanya genelinde 9 bin 288 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği resmi olarak açıklanırken, ONS ise o tarihte bakımevi ve diğer noktalardaki ölümler de eklendiğinde sayının 13 bin 121 olduğunu savunuyor.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKIYOR

Yüzde 40 oranını 19 Nisan pazar günü açıklanan verilerle kıyaslayan ONS, 16 bin 509 olarak açıklanan rakamların 23 binin üzerine çıkacağını ifade ediyor. Şu an en çok kayıp veren ülkeler arasında 5. sırada olan Britanya’nın, ONS’nin verileri dikkate alındığında İtalya’nın hemen arkasında 3. sırada yer alacağı belirtiliyor.

Reuters’ın haberinde haftalar ilerledikçe ONS ile hükümetin verileri arasındaki farkın kapandığı vurgulansa da, aradaki farkın yalnızca bakımevleri olup olmadığı yönündeki şüphelerin bulunduğu aktarılıyor.