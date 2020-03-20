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Bulgar meclisinde dikkat çeken corona önlemi! Tüm gözler ona çevrildi

Corona virüsü paniği siyaset sahnesini de sardı. Bulgaristan'da meclise giden Volya Partisi lideri Veselin Mareshki'nin vücudunu tamamen kaplayan korucuyu kıyafet giymesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
11:52 -
Haberler Dünya
Bulgar meclisinde dikkat çeken corona önlemi! Tüm gözler ona çevrildi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle şu ana dek 10 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Uluslararası zirveler ve organizasyonlar tek tek iptal olsa da 112 vaka ve 3 ölümün kayıtlara geçtiği komşu Bulgaristan’da meclis oturumları devam ediyor.

Reuters’ın meclisten geçtiği karelerde bazı vekiller önlem olarak koruyucu maskeler taksa da sandalyelerin boş kaldığı görüldü. Vekillerin sosyal mesafe uyarılarına da pek kulak asmadığı ve genel olarak yan yana oturduğu objektiflere yansıdı.

Mareshki kürsüde bir konuşma da yaptı.

Mecliste en çok dikkat çeken isim ise Volya Partisi lideri Veselin Mareshki oldu.

Yardımcısıyla beraber oturuma gelen Mareshki, vücudunu tepeden tırnağa kaplayan koruyucu bir kıyafet giydi. Bu şekilde kürsüye de çıkan Mareshki, meraklı bakışların hedefi oldu.

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Son güncelleme: 12:04 20.03.2020
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