Bulgaristan’da corona yasakları 31 Ocak’a kadar uzuyor

Corona virüsü dünya çapında hızla can almaya devam ederken, salgında worldometers’ın verilerine göre vaka sayısı 73.9 milyon, ölü sayısı ise 1.6 milyona ulaştı.

Salgının hızını yavaşlatmaya çalışan ülkeler de aldıkları önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor. Kısıtlamalarla ilgili son gelişme komşu Bulgaristan’dan geldi.

Ülke genelinde uygulanan ve 21 Aralık’ta sona ermesi beklenen yasakların uzatılması gündemde. Avrupa Birliği üyeleri içerisinde her 100 bin kişi başına düşen ölüm oranı en yüksek ülke olan Bulgaristan’da yasakların 31 Ocak’a kadar uzatılacağı belirtiliyor.

ANAOKULLARI AÇILIYOR



Sağlık Bakanı Kostadin Angelov tarafından yapılan açıklamada, restoran ve alışveriş merkezlerinin bu tarihe kadar kapalı kalacağı, anaokulu ve ilk derece okulların ise 4 Ocak’ta açılmasının planlandığı ifade edildi.

Otellerdeki restoranların yine 4 Ocak itibarıyla yüzde 50 kapasiteyle misafirlere hizmet verebileceği aktarılıyor.