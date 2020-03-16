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Bulgaristan’daki son Corona virüsü vakasıyla ilgili açıklama!

Bulgaristan’da Corona virüsü teşhisi konulan son vakanın 9 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi. Teşhis konulan çocuğun ve ailesinin bulunduğu Bansko Kayak Merkezi, savcılık talimatıyla kapatıldı.

17:11 -
Haberler Dünya
Bulgaristan’daki son Corona virüsü vakasıyla ilgili açıklama!

Ulusal Kriz Merkezi’nden yapılan açıklamada, Bulgaristan'da tatil için bulunan İngiltere vatandaşı 9 yaşında bir çocukta Corona virüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği kaydedildi.

Kriz Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Prof. Venstsislav Mutafçiyski, teşhis konulan çocuğun ailesinden beş kişinin daha karantina altına alındığını duyurdu.

Teşhis konulan çocuğun ve ailesinin bulunduğu Bansko Kayak Merkezi, savcılık talimatıyla kapatıldı.

Bulgaristan'da Corona virüsü vakası sayısının 52 olduğu kaydedildi. İHA

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