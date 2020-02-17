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Bunlar nasıl çocuk! Kargayı yumruklayarak öldürdüler ardından kahkaha attılar

İnternette dolaşan bir video izleyenlerin kanını dondurdu. Rusya'da yaşandığı belirtilen olayda bir çocuk karga yumruklarken diğerleri de gülerek onu izledi.

Sozcu.com.tr
22:10 -
Haberler Dünya

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rusya’da filme alınan bir olay izleyenleri dehşete düşürdü.

Videoda okul çağındaki üç çocuğun bir kargaya eziyet ettiği kaydedilirken çocuklardan birinin kargayı tutarken diğerinin yumrukladığı görüldü.

Yere atıldıktan sonra hareketsiz şekilde durmasından öldüğü anlaşılan kargayı öldüren çocukların kahkaları ise dehşetin boyutunu ikiye katlar nitelikteydi.

Olaya sosyal medyadan tepki gösteren hayvan hakları temsilcileri Rusya’nın Petrozavodsk şehrinde yaşandığı belirtilen olayın faillerini bulmak üzere harekete geçti.

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Son güncelleme: 22:21 17.02.2020
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