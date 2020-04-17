Bunun adı mucize! En prematüre ikizler dünyaya geldi

ABD’nin North Carolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Tracey Hernandez, 22 haftalık ikiz kızları Makenzie ve Makayla’yı, Durham’daki Duke Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya getirdi.

Dünyanın hayatta kalan en prematüre ikizi olan Makenzie ve Makayla 1 kilo 3 gram ağırlığında doğdu. Kalbinde delik olan ve sırt ameliyatına ihtiyaç duyan Makayla ile vücudunda mantar enfeksiyonuna rastlanan Makenzie için doktorlar, aileyi hayatta kalma şansları olmadığı konusunda uyarmıştı.

‘HAYATIMIN EN GÜZEL ANI’



DHA’nın aktardığına göre doğum sürecinden bu yana, yoğun bakım ünitesinde kalan ikizlerin annesi Hernandez, “Nefes almak için mücadele etmeselerdi, doktorlar hayata döndüremeyeceklerini söylediler. Oksijenden nefes nefese kaldıklarını gördüğüm an hayatımın en güzel anıydı, bu beni çok rahatlattı. Çok şanslıyım ve bunun mutlak bir mucize olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.