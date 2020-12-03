Canlı yayında aşı yarışı: Boris, Obama, Bush ve Clinton sıraya girdi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmalarından gelen haberler salgını bitirmek için umut aşılıyor.

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) onay başvuruları yapıldı. İnceleme süreci devam ederken, İngiltere söz konusu aşıya onay veren ilk ülke oldu.

İlk etapta sağlık çalışanları ve risk grubuna uygulanması beklenen aşıyla ilgili kamuoyunda endişe hakim. Zorunlu olmayan ve ücretsiz olarak yapılacak aşıya güveni artırmak için, ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin de içinde bulunduğu bir kampanya yapılması düşünülüyor.

‘BAŞKASININ ŞANSINI ALMAK İSTEMEZ’

Ancak hükümetin değerlendirdiği tek plan bu değil. Aşı çalışmalarının geldiği boyutu sevinçle karşılayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın aşıyı televizyon ekranlarında canlı yayın sırasında yaptırabileceği belirtiliyor.

İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan Johnson’ın basın danışmanı Allegra Stratton, “Hepimiz Başbakan’ın karakterini biliyoruz. Bunun göz ardı edebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak şunu da biliyoruz ki, ondan daha önce ihtiyaç duyan birinin aşı olma şansını da elinden almak istemez” dedi.

KRALİÇE’NİN DURUMU BELİRSİZ

Nisan ayında corona virüsüne yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Johnson, normal şartlarda ülkede aşının uygulanacağı öncelikli kategoride yer almıyor. Kraliyet ailesinin durumu da merak edilirken, öncelik listesinde ikinci grupta olduğu belirtilen 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in aşı olup olmayacağıyla ilgili soruya Stratton, “Bu konu Buckingham Sarayı'nın inisiyatifinde” yanıtını verdi.

OBAMA, BUSH VE CLINTON DA GÖNÜLLÜ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi aşı üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın canlı yayında aşı olmak için gönüllü olduğu öğrenildi.

Vatandaşların aşıya olan güvenini artırmak isteyen Obama, Bush ve Clinton, FDA onay verdiği ve Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de desteklediği taktirde aşı olmaya hazır olduklarını belirtti.

CNN International’a konuşan üç eski başkanın basın danışmanları, zamanı ve sırası geldiğinde Obama, Bush ve Clinton’ın üzerlerine düşeni yapmak istediğini vurguladı.