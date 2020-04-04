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Canlı yayında coronadan ölen Çinliler için skandal yorum!

Fransız kanalı BFM'de Çin'de Covid-19 nedeniyle ölenlere saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada "Pokemonları gömüyorlar" yorumu yapan Fransız gazeteci sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

23:21 -
Haberler Dünya

Fransız televizyonu haber kanalı BFM’de Çin’de corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 326 kişi için yapılan 3 dakikalık saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada ilginç anlar yaşandı.

Haber sunucusu Emmanuel Lechypre, canlı yayında verilen görüntüler için “Pokemonları gömüyorlar” diyerek güldü. O anlara sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterirken haber sunucusu Lechypre eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yaşanan olay üzerine sosyal medyada “medya ırkçılığı” eleştirileri yapılan ve kınanan BFM kanalından açıklama geldi. Özür dileyen kanal yetkilileri, 1 hafta boyunca Lechypre’e uzaklaştırma cezası uyguladığını açıkladı.

Öte yandan haber sunucusu Lechypre ise özür dileyerek, “Mikrofonu kapalı sanıyordum” açıklamasında bulundu. (İHA)

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Son güncelleme: 23:22 04.04.2020
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