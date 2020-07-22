Herkes çatışmaların büyümesinden korkarken ABD ateşi körükledi!

Geçtiğimiz haziran ayında Çin ile Hindistan arasında Himalayaların geçtiği sınır hattında yaşanan çatışmalar bölgedeki tansiyonu artırmıştı.

Çatışmalarda Hindistan 20 kadar askerinin hayatını kaybettiğini açıklamış Çin ise çatışmadaki kayıpları üzerine bir açıklamada bulunmamıştı.

Olayın üzerinde yaklaşık bir ay geçmesinin ardından ABD’den Çin’e tepki, Hindistan’a ise destek geldi.

“ÇİN ORDUSU BAŞLATTI”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Himalayalardaki çatışmaları Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun başlattığını belirtti.

Çin tarafından başlatılan çatışmaları, Çin Komünist Partisi’nin kabul edilemez tavrı olarak gördüklerini belirten Pompeo, Çinli sosyal medya uygulamasının Hindistan tarafından yasaklanmasına da destek verdi.

Tiktok’un güvenlik zafiyetleri taşıdığını belirten Pompeo, uygulamanın yasaklanmış olmasının yerinde bir karar olduğunu vurguladı.