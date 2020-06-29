Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çatışmaların ardından Hindistan Çin’e dijital ortamda yanıt verdi!

Hindistan, dünya çapında popüler olan Tik Tok uygulaması başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamayı egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle yasakladı.

23:00 -
Haberler Dünya
Çatışmaların ardından Hindistan Çin’e dijital ortamda yanıt verdi!

Hindistan ile Çin arasındaki gerilim büyümeye devam ediyor. Hindistan hükümeti, popüler sosyal medya uygulaması Tik Tok başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamanın ülkede kullanımının yasaklandığını açıkladı.

BÜTÜN CİHAZLARDA ENGELLENECEK

Hükümet, Çin menşeli uygulamaların Hindistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini aktarırken, uygulamaların ülke savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zararlı olduklarını açıkladı.

Hükümet, ayrıca Çin’de geliştirilen uygulamaların mobil cihazlar dışındaki cihazlardan da engelleneceğini duyurdu.

Listede Tik Tok, WeChat, UC Browser, Kwai, Baidu Map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeli uygulamalar yer alıyor. İHA

İLGİLİ HABERHindistan'dan flaş Çin açıklaması: En az 40 askerleri ölmüştürHindistan'dan flaş Çin açıklaması: En az 40 askerleri ölmüştür
Çin Dünya Hindistan Hükümet MAP pazar sosyal medya Weibo
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more