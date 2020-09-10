Çavuşoğlu: AB’nin sınırları Yunanistan’dan değil Türkiye’den başlar!

Resmi temaslar kapsamında Senegal'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde Doğu Akdeniz konulu oturumuna video konferans yoluyla bağlanarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.

“YUNANİSTAN DA HAZIRSA GÖRÜŞELİM”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Biz ön şartsız diyaloğa hazırız. Eğer Yunanistan da hazırsa görüşelim diyoruz.

* Türkiye'nin pozisyonu uluslararası kurumlarına kararına uygundur. Uluslararası hukuka göre adacıklar ülkeler arasında deniz haklarında belirleyici olamaz. Ancak Yunanistan bu duruma karşı genişlemeci bir yaklaşımla her adacığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) dâhilinde ilan etmeye çalışmaktadır.

* Almanya ve AB temsilcileri özellikle de Almanya Başbakanı Angela Merkel bizden diplomasiye son bir şans tanımamızı istediler. Biz de son bir iyi niyet göstergesi olarak planlanan faaliyetlerimizi kamuoyuna rağmen ciddi bir karar ile askıya aldık.

* Türkiye ve Yunanistan Alman temsilcilerin de katılımı ile birkaç toplantı düzenledi. Ağustos'ta bir açıklama yayınlanması konusunda karar verdik. Fakat Yunanistan açıklamanın yayınlanmasından çok kısa bir süre önce anlaşmadan geri çekildiğini ifade etti.

* Yunanistan işbirliğine ve diyaloğa açık olmadığını söyleyebilirim. Herkes Yunanistan'ın son dakika anlaşmadan geri çekilmesi nedeni ile şaşkına döndü. Yunanistan, burada inanılırlığını yitirdi.

“AB BU OLAYDA TARAF HALİNE GELMİŞTİR”

Çavuşoğlu AB'nin Doğu Akdeniz krizinde arabulucu olmak yerine taraf olmayı tercih ettiğini belirterek, “AB bu olayda çekişmede taraf haline gelmiştir. Tarafsanız nasıl arabulucu olabilirsiniz? AB'nin bu konuda Adalet Divanı'nın bizzat kendi kararıyla yetkisi olmadığı görünmektedir. AB kendi hukukuna artık sadık davranmamaktadır'' dedi.

“AB’NİN SINIRLARI TÜRKİYE’DEN BAŞLAR”

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

* AB'nin dayanışma prensibini anlıyoruz ancak bu prensip adına egemenlik haklarımız hiçe sayılamaz.

* Yunanistan ve Kıbrıslı Rumları körü körüne desteklemek yerine AB kendinden bekleneni yapmalıdır.

* AB'nin sınırları Yunanistan'dan başlıyor deniyor. Hayır. AB'nin sınırları Türkiye'den başlar. Bunu sığınmacı kriziyle açıkça gördük.

“NEDEN VAR OLAN KAYNAKLAR ADİL PAYLAŞILMIYOR?”

Toplantıda söz alan AP üyelerinin Türkiye'yi hedef alan sözlerine cevap veren Çavuşoğlu, “Neden var olan kaynaklar adil paylaşılmıyor?” diye sordu. “Kaynakların adil dağılımına hizmet edecek diyaloğa hazırız” diyen Çavuşoğlu, “Birisi Yunanistan'a adil paylaşımı neden reddettiğini sorabilir mi? BM bünyesinde neden bir komisyon kurulmuyor? İkili görüşmelerimizde Yunan Bakan Kıbrıslı Türklerin haklarını kabul ediyor ama iş karara varmaya gelince yanaşmıyorlar” şeklinde konuştu.

AP ÜYESİNE AYASOFYA CEVABI

Bir AP üyesinin Ayasofya'nın cami yapılmasına ilişkin eleştirisine cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ayasofya yüksek yargı tarafından aslında ait olduğu üzere vakıflar hukuku kapsamında aslına döndürülmüştür. Tüm inançlardan her ziyaretçinin ziyaretine açık olmaya devam etmektedir. İnsanlık mirası boyutunda sorumluluklarımızın farkındayız” şeklinde konuştu. İHA