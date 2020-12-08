Çavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa yanaşmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, “AB, Yunanistan ve Rum kesimini masaya getirebilirdi ama olmadı. 20 Ekim’den bu yana Yunanistan’ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Tüm bu süreçlerde çok sabırlı davrandık. Yunanistan diyaloğa yanaşmadı, bizimle görüşmeye de yanaşmadılar. NATO’nun toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçınıyor. AB’nin bu gerçekleri görmesi gerekiyor” dedi.