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Çavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa yanaşmadı

Macar mevkidaşıyla bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan ile olan gerilim hakkında konuştu ve "Yunanistan diyaloğa yanaşmadı, bizimle görüşmeye de yanaşmadılar" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:49, 08/12/2020
Haberler Dünya
Çavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa yanaşmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, “AB, Yunanistan ve Rum kesimini masaya getirebilirdi ama olmadı. 20 Ekim’den bu yana Yunanistan’ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Tüm bu süreçlerde çok sabırlı davrandık. Yunanistan diyaloğa yanaşmadı, bizimle görüşmeye de yanaşmadılar. NATO’nun toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçınıyor. AB’nin bu gerçekleri görmesi gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Macaristan mevlüt çavuşoğlu NATO Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:13:45,
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