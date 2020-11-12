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Çavuşoğlu’dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya ile Türk-Rus gücünün ateşkesi izleme konusunda anlaşmaya vardığını söyleyen Çavuşoğlu, nihai belgenin iki ülkenin savunma bakanları tarafından dün imzalandığını kaydetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:36, 12/11/2020
Haberler Dünya
Çavuşoğlu’dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin sonlanmasının ardından Bakü’de açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: “Karabağ’ın statüsü ile ilgili çalışmalar önümüzdeki süreçte devam edecek. Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak. Bölgenin istikrarının ve ekonomisinin düşünülmesi lazım. Nahçıvan’a açılacak koridordan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de faydalanacak, ticaret yapıldığında maliyet düşeceğinden Türkiye de yararlanacak” dedi.

Çavuşoğlu, “Rusya’nın rolü neyse Türkiye’nin rolü o olacak. Merkezin ihlali olursa bu konularda detaylı bir iş birliği olacak. Yarın Rusya’dan gelecek heyetle bunun esaslarını görüşeceğiz. Merkezin amacı şu. Ateşkes ihlallerini denetleyecek. Bunları raporlayacak. Ateşkes ihlal edene karşı ne yapılacağını belirleyecek” ifadesini kullandı.

“İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan’a verilecek” diyen Çavuşoğlu, “Minsk üçlüsünün de ders çıkarması gerekiyor, özellikle eş başkanların. Fransa’nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı ve olumsuz bir tavır sergilediğini gördük” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ermenistan Fransa mevlüt çavuşoğlu Rusya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:33,
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