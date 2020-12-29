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Çavuşoğlu’ndan Rus aşısı mesajı: Türkiye’de üretim hedefine ilerliyoruz

Rusya'nın Soçi kentinde mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik V aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ortak aşı üretimi hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:43, 29/12/2020
Haberler Dünya
Çavuşoğlu’ndan Rus aşısı mesajı: Türkiye’de üretim hedefine ilerliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Ortak Strateji Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Soçi’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

İkili toplantı sonrası kameralar karşısına geçerken, Çavuşoğlu Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V corona aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın daha önce üretimi için Hindistan’la anlaştığı bilinen aşının Türkiye’de de üretilebileceğine değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza bir teklifte bulununca, Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdi. Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya’dan gelmeye başladığını söyledi. Bu iş birliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.”

KASIM AYINDA GÖRÜŞTÜLER

Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesine yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Rus mevkidaşı Mikhail Murashko Kasım ayı başında görüşmede bulunmuştu.

Murashko, Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilme ihtimali olduğunu söyleyerek, “Türk Sağlık Bakanı’yla yaptığımız görüşmelerde Sputnik V’nin, toksikoloji testleri yapıldıktan sonra yerel şartlara bağlı olarak Türk ilaç şirketlerinin tesislerinde üretilmesi konusunda istekli olduklarını gösterdiler” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:14:38,