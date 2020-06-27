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Çekya’daki vakalarda son iki ayın en büyük artışı yaşandı

10 milyon 700 bin nüfuslu Çekya'da corona virüsü vakalarında 11 Nisan'dan beri en yüksek artış görüldü.

22:35 -
Haberler Dünya
Çekya’daki vakalarda son iki ayın en büyük artışı yaşandı

BBC’nin haberine göre, cuma günü 168 vaka bildirilen ülkede, cumartesi 120 vaka tespit edilidi.

Çekya’da toplam corona virüsü vakası 11 bin 164’e yükselirken, 394 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Başdanışmanı Jarmila Razovasaid, bir radyo röportajında son artışın yapılan test sayılarındaki artıştan kaynaklandığını söylerken, “Virüsün hızla yayıldığı noktalarda yoğun bir şekilde test yapılıyor. İyi bir epidemiyolojik durumdayken kısıtlamalar belirgin bir şekilde gevşetildi. Gerektiği kadar sorumlu davranmadığımızı söyleyebilirim” dedi.

Ülkede Mart ayının bitimiyle kısıtlamalar kademeli olarak hafifletilirken, sınırlar, okul, restaurant ve mağazalar açılmıştı.

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