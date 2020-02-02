Çevreciler, elektrik santralini işgal etti!

Almanya'nın kuzeyinde, aktivist grupları kömürle çalışacak olan bir elektrik santraline zorla girerek protesto düzenledi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan “Ende Ende Gelnde” ve “DeCOALonize Europe” adlı çevre aktivistlerinin, santralin kapısını kırarak içeri girdikleri belirtildi.

Aktivistler, “Datteln 4'ü işgal ettik”, “Yeni santral istemiyoruz” ve “Kömürden çıkın – geleceğe girin” sloganları atarak, pankart açtı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİ

Polisin santral çevresinde havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemli aldığı görülürken, santralden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğü önemli. Barışçıl protestolara karşı söylenecek hiçbir şey yok ancak bugün insanlar Datteln’deki enerji santralimize karşı yasa dışı bir şekilde girişi yaptı. Bu nedenle izinsiz giriş de dahil olmak üzere yasal işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz” açıklamasında bulundu.

Ende Gelnde aktivist grubunun sözcüsü Kathrin Henneberger ise kömür yasasının felaket olduğunu savunarak, kömür yakmaya devam edilirse dört ila altı derece daha dünyanın sıcaklaşacağını belirterek tehlikeye dikkat çekti.

Henneberger, kömürle çalışan tüm elektrik santrallerinin kapatılması ve yenilerinin açılmaması gerektiğini söyledi.

Maliyeti 1,5 milyar avrodan fazla olan ve kullanılacak kömürün doğrudan gemilerle elektrik santraline taşınması planlanan santral, Dortmund-Ems Kanalı’nda bulunuyor.

Öte yandan, 1100 megawatt’lık elektrik santralinin yaz ayında hizmete açılması planlanıyor. İHA