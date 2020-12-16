Charlie Hebdo davasında karar çıktı

Charlie Hebdo saldırısında kullanılan silahları ‘temin etmekle suçlanan’ ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Ali Rıza Polat özel mahkeme tarafından Sait kardeşler, Şerif Kouachi ve Amedy Coulibaly’nin işlediği “terör saldırılarında” “suç ortaklığı” yapmaktan hüküm giydi.

Polat’ın “terör suçu” işlediğine hükmeden mahkeme, kendisini 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Polat’ın avukatı kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Euronews’ta yer alan habere göre, Suriye’de öldükleri sanılan ve saldırılarda baş rolü üstlendikleri düşünülen Muhamed Belhoucine ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, kardeşi Mehdi Belhoucine için ise soruşturmanın kapatılmasına karar verildi. Amedy Coulibaly’nin hayat arkadaşı Hayat Boumeddiene de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amedy Coulibaly’ye silah temin etmekle suçlanan diğer Türk uyruklu Belçika vatandaşı Metin Karasular ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karasular hakkında savcılık en az 15 yıl hapis cezası isteminde bulunmuştu.

Charlie Hebdo ve Yahudi süpermarketi saldırılarının yapılmasına, farklı alanlarda ve düzeylerde yardımcı olmakla suçlanan diğer 12 zanlı ise 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Geçen eylülde Paris Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlanan zanlılar “teröristlere binlerce euroluk lojistik destek ve silah tedarik etmekle” suçlanıyordu.

NELER YAŞANMIŞTI?

7 Ocak 2015 tarihinde iki kişi, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açtı, saldırıda 12 kişi öldü.

Charlie Hebdo saldırısını izleyen günlerde, teröristlerin suç ortağı Paris’te silahsız bir polisi vurarak öldürdü. Daha sonra ise Hyper Cacher adlı bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında 4 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde büyük tepki toplayan saldırılar toplam 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

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