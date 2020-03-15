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Çin Ankara Büyükelçiliği duyurdu! Corona’yı 15 dakika bulan test

Çin’in Hefei eyaletinde bir şirketin corona virüsünü 15 dakika içinde tespit eden bir kit geliştirdiği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
13:35 -
Haberler Dünya
Çin Ankara Büyükelçiliği duyurdu! Corona’yı 15 dakika bulan test

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle ilgili kötü haberlerin yanı sıra umut veren gelişmeler de yaşanıyor. Çin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım heyecan yarattı.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “15 dakika! Hefei, Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni corona virüsü test kitleri üretti” ifadeleri kullanıldı.

Elçiliğin yer verdiği Xinhua ajansının haberine göre hastadan alınan kan örneği, hamilelik testine benzer bir çubuğun üzerine damlatılıyor. Çubuktaki gösterge, 15 dakika içinde sonucun pozitif ya da negatif olduğunu çizgiyle gösteriyor.

Testin ilk olarak virüsün çıkış noktası olan Çin’de kullanılacağı belirtiliyor. Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı worldometers’a göre 5 bin 959’a ulaştı.

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Son güncelleme: 13:54 15.03.2020
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