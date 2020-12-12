Çin aşısı bir kişide tehlikeli sendroma neden oldu

Çinli şirket Sinopharm’ın geliştirdiği aşının test edildiği Peru’da bir kişinin kolunu hareket ettiremediğinin görülmesi üzerine ülkedeki testlere güvenlik nedeniyle ara verildiği açıklandı.

Perulu yetkililer, bir kişide görülen hastalığın nadiren rastlanan nöroloji rahatsızlığı Guillain Barré Sendromu olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Bulaşıcı olmayan sendromda hastalar kollarını ve bacaklarını hareket ettirmekte zorlanıyor.

BENZER OLAYLAR 1970’TE DE GÖRÜLDÜ

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, benzer şikayetlerin 1970’li yıllarda ABD’de de görüldüğü haber veriliyor. O zamanlar, domuz gribine karşı yapılan aşılamadan sonra yaklaşık 450 kişide Guillain Barré Sendromu görüldüğü aktarıldı.

Nadir görülen Guillain-Barré Sendromu kol, bacak veya vücudun başka bölgelerinde karıncalanma, uyuşma veya his kaybına neden olabiliyor. Diğer yandan bu hastalığa yakalanan kişilerde uzun vadeli hasar ile felce de rastlanabiliyor.

12 BİN KİŞİDE DENENMESİ HEDEFLENİYORDU

Çin’in devlet şirketi Sinopharm’ın geliştirdiği aşının Peru’da bu hafta 12 bin kişi üzerinden denenmesi hedefleniyordu. Başarılı olması halinde Peru hükümeti, Çin aşısından 20 milyon doz satın alacağını duyurmuştu. Söz konusu miktar ile halkın üçte ikisinin corona virüsüne karşı bağışıklık kazanması hedefleniyor.