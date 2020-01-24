Çin, dışa açılmada büyük hamle yaptı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ve Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği Başkanı Kemal Baytaş ile Ankara'da yapılan röportaj, Çin televizyonlarında naklen yayınlandı. Tiananmen Meydanı'ndaki resmi kutlamalarla birlikte yayınlanan görüşme aynı zamanda 20 milyon tirajıyla Çin'in en büyük gazetesi ‘Halkın Sesi'nde de yayınlandı. Kemal Baytaş, görüşmelerde Çin'e dair şunları söyledi: “Çin Halk Cumhuriyeti son çeyrek asırdır yeni geliştirdiği dışa açılma politikalarıyla büyük bir hamle yapmıştır. Yeni Çin'in attığı önemli adımları yakından takip ediyorum. Ulusal yönetim sisteminde, liberal ekonomiyi esas alarak dış dünyaya açılmaktadır. Bu şekilde karma ekonomi ve yeni kalkınma konseptleriyle, yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmektedir. Bu adımlarla Çin'in gün geçtikçe gelişmeye devam edeceğine inanıyorum.”