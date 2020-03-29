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Çin duyurdu: Corona salgınını büyük ölçüde durdurduk!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'de corona virüsü salgınının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu açıkladı.

20:22 -
Haberler Dünya
Çin duyurdu: Corona salgınını büyük ölçüde durdurduk!

Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Çin'de alınan sert tedbirler sonucunda büyük ölçüde durduruldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada 28 Mart itibari ile onaylanmış corona virüsü vaka sayısının 3 binden az olduğunu duyururken, Çin’de salgının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu ifade etti.

FOTO: İHA

Feng, yurt dışından gelen vakaların Çin'de yeni bir salgın dalgası başlatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, yurtdışı kaynaklı toplam corona virüs vakasının 693'e çıktığını açıkladı.

Çin'de toplam corona virüs vakası 81 bin 439'a, hayatını kaybedenler ise 3.300'e ulaştı.(İHA)

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Son güncelleme: 20:23 29.03.2020
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