Çin, ölü sayısı artan İtalya’ya yardım ekibi gönderdi!

İtalya’da Corona virüsü nedeniyle bir günde 250 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016’dan 1266’ya çıktı. İtalya’daki toplam vaka sayısının ise 17 bin 660’a yükseldiği bildirildi.

Art arda gelen ölüm haberleriyle sarsılan İtalya’ya Çin yardım elini uzattı. 9 kişiden oluşan bir Çin yardım ekibi, tonlarca tıbbi malzeme ile birlikte, İtalya’ya hareket etti.

Xinhua Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Roma’ya uçakla giden ekibin İtalya’daki salgını önlemek için sağlık ekiplerine yardımcı olacağı belirtildi.

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