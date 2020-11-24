Çin’de 43 araç birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Çin'in Şaanksi eyaletinden bulunan Baotou Otoyolu’nda yoğun sis nedeni ile 43 araç birbirine girdi. Kazanın ardından yangın çıkarken 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şaanksi Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazanın otoyolun yükseltilmiş Tongchuan isimli bölümünde sabah saat 07.00 civarında meydana geldiği aktarıldı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, kazaya 34 ton metanol taşıyan bir tankerin neden olduğu belirtildi. Kaza sonrası çıkan yangının tankere sıçramaması büyük bir faciayı engellerken 10’dan fazla araç yangın nedeni ile kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine 16 itfaiye aracı ve 105 itfaiyeci gönderilirken çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. (İHA)