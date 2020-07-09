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Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayda 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

00:12 -
Haberler Dünya

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Guanghan bölgesinde yer alan bir havai fişek fabrikasından patlama meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI

Patlama sonucu 2’si ağır 6 kişi yaralanırken, çıkan yangının ardından gökyüzünü dumanlar kapladı.

Yangına 10 itfaiye istasyonundan 27 araç ve 83 kişinin sevk edildiği bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle etrafta bulunan acil servislere güvenli bir bölgelere çekilme talimatı verildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. (İHA)

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