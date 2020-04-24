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Wuhan’da hiç ağır corona hastası kalmadı!

Yeni tip corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde, son ağır hastanın iyileştiği belirtildi.

19:53 -
Haberler Dünya
Wuhan’da hiç ağır corona hastası kalmadı!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, bugün basın brifinginde, “Az önce gelen bilgiye göre Wuhan'da, corona virüsünün hastalığı ağır seyreden son hasta iyileştirildi ve şu an itibariyle kentte böyle hastaların sayısı sıfıra eşit” ifadesini kullandı.

Sputnik’teki habere göre, Wuhan'ın yönetim merkezi olduğu Hubey eyaleti, 18 Nisan'da, epidemiyolojik düzeyi düşük olan bölge ilan edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre, halihazırda bölge hastanelerinde 47 corona virüsünün hastası kaldı. Bununla birlikte bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmedi.

ÇİN GENELİNDE 915 HASTA VAR

Wuhan'da, corona virüsünün salgının ortaya çıktığı günden bu yana 50 binden fazla vaka tespit edilmişti. Hastaların yüzde 93'ü iyileşirken, 3 bin 869 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin genelinde, son verilere göre, 57'sinin durumu ağır olmak üzere 915 hastanın tedavisi sürüyor. Ayrıca hastalarla yakın temasta olduğu saptanan 8 bin 300'den fazla kişi de sağlık uzmanlarının gözlemi altında tutuluyor.

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Çin Corona coronavirüs İngiltere Sağlık
Son güncelleme: 20:01 24.04.2020
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