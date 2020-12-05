Çin’de maden faciası: 18 kişi can verdi

Çin'in Chongqing kentinde bulunan Diaoshuidong kömür madeninde meydana gelen kazada 24 madenci yerin altında mahsur kaldı.

Yetkililer, mahsur kalan 24 madencinin 18'inin madendeki karbon monoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeni ile hayatını kaybettiğini, 1 madencinin ise kurtarıldığını aktardı.

BEŞ MADENCİ KURTARILMAYI BEKLİYOR



İçerideki beş kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kazanın iki aydan bu yana kapalı olan madendeki ekipmanların sökülme işlemi yapıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

Çin'deki madenler dünyanın en ölümcül madenleri arasında yer alıyor. Eylül ayı sonlarında Chongqing’deki Songzao kömür madeninde de madenciler yerin altında mahsur kalmış, 16 madenci karbon monoksit zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybetmişti.