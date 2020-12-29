Wuhan için çarpıcı corona virüsü araştırması: 10 kat daha fazla

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde yarım milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceği belirtildi. Bu sayı, şu ana kadar açıklanan sayının 10 katı daha fazla olarak görüldü.

Araştırmada, pandeminin merkez üssü olan Wuhan’daki ve Hubei eyaletindeki diğer şehirlerin yanı sıra Pekin, Şangay, Guangdong, Jiangsu, Sichuan ve Liaoning eyaletlerinin genel nüfusundan 34 bin kişilik bir örneklem kullanıldı.

Araştırmacılar, 11 milyonluk bir kent olan Wuhan’da yaşayanlar arasında COVID-19 için yüzde 4,43’lük bir antikor yaygınlığı oranı buldu.

Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu’na göre kentte en son açıklanan verilerde 50 bin 354 kişide corona virüsü tespit edilmişti. DHA

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