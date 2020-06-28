Çin’deki salgında çok kısa sürede inanılmaz test sayılarına ulaşıldı!

Çin’in başkenti Pekin’de yeniden başlayan Covid-19 salgını ülkede alarm verilmesine neden olmuştu. Yeni salgının izlenmesi ve tespit edilmesinde çok daha dikkatli hareket eden Çinli yetkililer Pekin’de 8.29 milyon test örneği aldı ve 7.69 milyon testi sonuçlandırdı.

Pekin Belediyesi’nde salgın sorunuyla ilgilenen yetkili isim Zhang Qiang, “Bu kadar çok testin yapılmasının anlamı, test edilmesi gereken herkesin test edilmesidir. Ayrıca kilit roldeki bölgelerde ve şehrin önemli nüfus yoğunluğunun bulunduğu yerlerde test ölçeğini büyütüyor ve izleme kapasitesini artırıyoruz.” dedi.

DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARINDAN YAYILMIŞTI

Pekin’de yeniden başlayan Covid-19 vakaları ilk kez 11 Haziran’da Xinfadi adındaki deniz ürünleri pazarından gelmişti.

Şu ana kadar 20 milyon nüfuslu şehirde yapılan testler sonucunda 311 vaka tespit edilmiş durumda.

Belediye yetkilisi Qiang özellikle deniz ürünleri marketinde çalışanların ve markete yakın yaşayanların ağırlıklı olarak test edildiğini ancak otobüs şoförleri, sağlıkçılar, güzellik salonunda çalışanlar, süpermarket çalışanları ve bankacıların da test edildiğini belirtti.