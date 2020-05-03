Çin’den ABD’ye animasyonlu corona tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin corona virüsü ile ilgili bilgileri kamuoyundan gizliyor. Corona virüsü salgınının bu denli artmasının sebebi onlar” açıklaması sonrasında Pekin yönetiminden videolu bir yanıt geldi.

Çin yönetimi, “Once Upon a Virus” (Bir Zamanlar Virüs Vardı) isimli bir animasyon hazırladı. Danimarka merkezli Lego şirketinin ürettiği oyuncaklara benzer figürler corona virüsü ile ilgili verileri paylaşırken, videoda Çin’in dünyayı aylar önce uyardığı ve ABD’nin de bu uyarılara kulak asmadığı iddia edildi.

Çin’in resmi devlet ajansı Xinhua tarafından paylaşılan videoda Pekin yönetiminin sözcüsü olarak bir antik Çin savaşçısı yer alırken ABD’den yapılan açıklamaları da Özgürlük Anıtı yaptı.

Video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken ABD ile Çin arasındaki gerilim arasında kalan Danimarka merkezli şirket Lego’dan bir açıklama geldi. Lego, e-posta olarak hazırladığı açıklama metninde, “Şirketimiz bu animasyonun yapım sürecine hiçbir şekilde dahil olmamıştır” ifadesini kullandı.