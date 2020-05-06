Çin’den ABD’ye misilleme: Pompeo’nun elinde kanıt yok

Corona virüsünün çıktığı Çin ile salgının şu anki merkez üssü haline gelen ABD arasında tansiyon yükseliyor… ABD Başkanı Trump ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sıklıkla gündeme getirdiği, “Salgın Wuhan kentinde bir laboratuvarda geliştirildi” iddiasına yanıt Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Bence bu konuda işler bilim insanlarına ve sağlık çalışanlarına bırakılmalı, iç siyasette avantaj elde etmek isteyen siyasetçilere bırakılmamalı. Sayın Pompeo, sık sık aynı konuda konuşuyor ama hiçbir kanıt sunamıyor. Neden sunamıyor? Çünkü elinde hiç kanıt yok” dedi.

Hua Chunying, “ABD’nin durmasını ve Çin yerine başka alanlara odağını kaydırmasını istiyorum. ABD önce kendi iç siyasetini düzene almalı ve yapacağı en önemli şey ülkedeki salgını kontrol altına almak ve yaşamları kurtarmak olmalı” ifadesini kullandı.