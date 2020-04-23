Çin’den dengeleri değiştirecek corona kararı: Ağırlığını artırıyor

Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Dünya Sağlık Örgütü ile ABD arasındaki gerilimde yeni bir kriz yaşanıyor… Washington yönetiminin, DSÖ’ye yapılan yardımları askıya almasının ardından bugün Çin’den flaş bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, “Çin mevcut yardıma ek olarak 30 milyon dolar daha bağışlayacak” açıklamasını yaptı. Chungying Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Çin 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü’ne 20 milyon dolar bağışlamıştı. Fakat buna ek olarak Covid-19 ile küresel mücadelede gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerini kuvvetlendirmek için 30 milyon dolar daha bağışlama kararı aldı” dedi.