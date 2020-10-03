Çin’den ‘intikam’ gibi turizm

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde göze çarpan kalabalık şaşkına çevirdi.

Çin’de ‘Altın Hafta’ olarak adlandırılan tatilde, seyahat kısıtlamalarının ardından milyonlarca Çin vatandaşının ülke içindeki seyahati, dünya basını tarafından manşetlere taşındı.

‘İNTİKAM’ OLARAK ADLANDIRILDI

Bir çok uluslararası ajans olayı ‘intikam turizmi’ olarak adlandırdı. Tatil haftası olarak adlandırılan “Altın Hafta” boyunca salgın nedeniyle 600 milyon kişinin ülke içinde sehayat edeceği de açıklandı.

Ulusal Bayram’ın ilk gününde turistik mekanlardaki kalabalık ise görenleri hayrete düşürdü. DHA