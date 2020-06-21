Çin’den korkutan corona virüsü iddiası: 20 yıl yaşayabilir!

Corona virüsü salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Salgının başladığı Çin’de tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını öne sürdü.

Corona virüsünün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

Profesör Lanjuan,“Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir” dedi.

Lanjuan, virüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını ifade etti. (DHA)

İLGİLİ HABER Brezilya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 50 bini aştı!