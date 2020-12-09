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Çin’in diğer Covid-19 aşısı yüzde 86 etkili çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin'in geliştirdiği bir diğer corona virüsü aşısının daha ilk sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada aşının yüzde 86 oranında etkili olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:30, 09/12/2020
Haberler Dünya
Çin’in diğer Covid-19 aşısı yüzde 86 etkili çıktı

Corona virüsü aşısı için çalışmalar son hızla devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Çin’de geliştirilen bir diğer aşının daha sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Sinopharm’ın bünyesindeki Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının etkisinin yüzde 86 olduğu duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri Temmuz ayında üçüncü faz klinik denemelere başlamış ve ülkede bazı gruplar için acil durumda kullanım izni Eylül ayında verilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Analizimiz ciddi bir güvenlik riski ile karşılaşmadı. Hafif ve ağır vakaları önlemede yüzde 100 etki sağladı” denildi. Birleşik Arap Emirlikleri aşının resmen tescillendiğini de duyurdu.

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Birleşik Arap Emirlikleri Çin Corona Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:09:25,
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