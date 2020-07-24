Çin’in kısasa kısas uygulamasına ABD’den sert uyarı!

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları yeni bir boyuta taşınarak konsolosluk kapatmaya kadar ilerledi.

İlk önce geçtiğimiz hafta ABD, Teksas eyaletinde bulunan Çin Houston Konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

ABD’li yetkililer kararı, Çin konsolosluğunda çöp kutularında belgeler yakıldığı gerekçesiyle aldığı belirtilmişti.

Yetkililer, ABD vatandaşlarının özel bilgilerinin Çin tarafından ele geçirildiğini ve gizlendiğini öne sürmüştü.

ÇİN’DEN ‘KISASA KISAS’ UYGULAMASI

Bu suçlamaların ardından bu kez Çin, ülkesinin doğu kısmında bulunan Çengdu şehrindeki ABD Konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

ABD’nin suçlamaları ve saldırgan tavrına karşılık alınan karar sonrası ABD tepki gösterdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, Çin’in ‘kısasa kısas’ uygulamasının tehlikeli olduğunu belirtti ve Çin’e saldırgan tutumlarını durdurma çağrısında bulundu.