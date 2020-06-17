Çin’in komşusu Kazakistan’da Covid-19 alarmı!

Çin ile komşu olan Orta Asya ülkesi Kazakistan’da Covid-19 vakaları yükselişe geçti.

Parlamentonun alt kanadında da bazı üyelerin kendilerini karantinaya aldığını açıklaması sonrası özellikle başkent Nur-Sultan’da alarm verildi.

Devlet Başkanı Kasım Tokayev, yeniden görülmeye başlayan vakaların ülke çapında tam uygulanmayan sosyal mesafe kurallarına dayandığını öne sürdü.

Hükümetin her şeyi kontrol altında tuttuğunu ifade eden Tokayev, “Hükümet yarın geniş çaplı test uygulaması dahil bir dizi yeni tedbir açıklayacak” dedi.

SAĞLIK BAKANI POZİTİF ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Parlamentonun alt kandı sözcüsü Nurlan Nigmatulin, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov’u ziyaret etmişti.

Bakanın testinin pozitif çıkması sonrası Sözcü Nigmatulin kendini karantinaya aldığını duyurudu.

Başkent Nur-Sultan’ın Sağlık Departman Başkanı Saule Kisikova ise özellikle başkentte artan vakalar sonrası bazı hastanelerin Covid-19 hastanesi olarak dönüştürüldüğünü ifade etti.

ÜLKEDEKİ SON DURUM

Yaklaşık 19 milyon nüfusu olduğu bilinen Kazakistan’da bugüne kadar 15 bin 500 civarında pozitif vaka tespit edildi.

Ülkede 88 kişinin de Covid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu.