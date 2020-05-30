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Cinsel fantezide yanlış adres şoku! Palalı iki adamı karşısında görünce…

Avustralya'da cinsel fantezisini gerçekleştirmek için iki adamla anlaşan bir müşteri, adresini değiştirdiğini söylemeyince ortalık karıştı. Yanlış eve giren palalı adamlar mahkemelik oldu.

Sozcu.com.tr
13:20 -
Haberler Dünya
Cinsel fantezide yanlış adres şoku! Palalı iki adamı karşısında görünce…

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir adam, cinsel fantezisini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden iki kişiyle anlaştı. 5 bin dolar karşılığında anlaşma sağlayan adam adresini gönderdi. Ancak buluşma gerçekleşmeden önce taşınan adam, adres değişikliğini haber vermeyince ortalık karıştı.

Rol gereği ellerinde palayla kendilerine verilen adrese giden iki adam, eve taşınan yeni kişiyle karşı karşıya kaldı. Neye uğradığını şaşıran ev sahibinin anlaştıkları kişi olmadığını anlayan ikili, “Kusura bakma kanka” dedikten sonra evden ayrıldı.

Ev sahibi durumdan şikayetçi olurken, olay mahkemeye taşınmasıyla ortaya çıktı. Hakim olayın kasıtlı olmadığına karar vererek ismi açıklanmayan adamları serbest bıraktı.

Avustralya Dolar Haber sosyal medya
Son güncelleme: 13:43 30.05.2020
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