Çıplak görüntüleri paylaşılan kız çocuğu yaşamına son verdi

Charleroi Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Jumet kasabasında yaşayan ortaokul öğrencisinin çıplak görüntülerinin yer aldığı dört video, Ocak ayında Snapchat üzerinden paylaşıldı. Görüntüler daha sonra, diğer sosyal medya platformları ve elektronik posta aracılığıyla yayıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, videolardan birinde Maëlle’in 16 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte çekilmiş görüntüleri de yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tacize uğrayan Maëlle, intihar ederek yaşamına son verdi.

Polis, kız çocuğunun görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle, aynı okuldan beş erkek çocuğunu gözaltına aldı.

Bu kişilerden dördü serbest bırakılırken, 15 yaşındaki bir çocuk, ıslahevine gönderildi. Charleroi Savcılığı’nın açıklamasına göre, bir aydır ıslahevinde kalan 15 yaşındaki erkek çocuğu, Cuma sabahı Maëlle’ye ait görüntüleri internet ortamında yaydığını itiraf etti.

Görüntüleri kendisine Maëlle’nin gönderdiğini öne süren çocuk, onları intikam almak amacıyla internet ortamında paylaştığını söyledi ve “Özür dilerim. Bütün bunların Maelle’nin ölümüne yol açacağını hayal bile edemezdi “dedi.

Savcılık, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, görüntüleri farklı kişilere dağıtan diğer gençler hakkında da soruşturma başlattı.