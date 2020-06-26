Çocuklarla ilgili iddia sonrasında Avrupa’dan yeni araştırma!

Avrupa’da yapılan bir araştırmada, çocuklar arasında Covid-19 ölümlerinin çok nadir görüldüğü belirlendi.

Çalışmada izlenen 582 çocuktan dördü hayatını kaybederken, bu çocuklardan ikisinin bilinen başka sağlık sorunları olduğu kaydedildi.

Çocuklarda hastalığın genelde hafif atlatıldığı, corona virüsü testi pozitif çıkan bazı çocuklarda herhangi bir belirti görülmediği, ancak her 10 çocuktan birinin yoğun bakımda tedavi almak zorunda kaldığı kaydedildi.

Doktorlar, çalışmanın “güven verici” olduğunu, ancak hastalığı ağır geçiren çocuklarda ne yapılması gerektiği konusunda daha çok şey bilinmesi gerektiğini duyurdu.

Londra’daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nde bir ekibin yürüttüğü çalışmada, 25 Avrupa ülkesinde yaşayan 3 günlük ila 18 yaş arası çocuklar incelendi.

Çocukların hepsinin, salgının zirve yaptığı Nisan ayında, Covid-19 testleri pozitif çıktı ve 82 ayrı sağlık kuruluşunda tedavi gördüler.

Çocukların dörtte birinin, daha önceden bilinen sağlık sorunları vardı.

“10 YAŞINDAN KÜÇÜKLERDE ÖLÜM GÖRÜLMEDİ”

Ölen çocukların hiç biri 10 yaşın altında değildi. Çocukların yarıdan fazlası hastaneye hatırıldı ve yüzde 8’i yoğun bakımda tedavi gördü.

Çocuklarda genelde ateş (yüzde 65), üst solunum yolu enfeksiyonu (yüzde 54), zatürre (yüzde 25) ve sindirim sistemi sorunları (yüzde 22) görüldü.

Bilinen bir vakayla, temas ettikleri için test edilen bazı çocuklarda ise (yüzde 16) hernangi bir belirtiye rastlanmadı.

Araştırmacılar, çocuklar arasındaki asıl Covid-19 ölüm oranlarının, büyük ihtimalle “önemli oranda daha az olduğunu”, çünkü hafif atlatanlara test yapılmadığını ve teşhis konulmadığını kaydetti.

Ancak hastalanan çocukların tedavi için ne yapılması gerektiği konusunda daha fazla veriye ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

BBC’deki habere göre, araştırmayı yürüten ekipten Dr. Marc Tebruegge, genelde çocukların ve gençlerin büyük çoğunluğunun hastalığı hafif atlattıklarını söyledi.

Ancak Tebruegge “Yine de, kayda değer sayıda çocuk hastalığı ağır geçiriyor ve yoğun bakımda tedavi görmeleri gerekiyor.” dedi.

Covid-19’a ek olarak, solunumu etkileyen diğer virüsleri kapan çocukların, yoğun bakıma yatırılma ihtimallerinin daha yüksek olduğu kaydediliyor.